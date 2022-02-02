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O ülkede ilk covid-19 vakası çıktı! Ülke karantinaya alındı: Ekipler alarma geçti

O ülkede ilk covid-19 vakası çıktı! Ülke karantinaya alındı: Ekipler alarma geçti

TONGA’da ilk yerel kaynaklı Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke karantinaya alındı.

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Güney Pasifik'te su altı yanardağının patlaması sonucu facianın yaşandığı ada ülkesi Tonga'da ilk yerel kaynaklı vakalar tespit edildi. Tonga Sağlık Bakanı Saia Piukala dün yaptığı açıklamada, çevre ülkelerden yardımların geldiği başkent Nuku'alofa’da limanda çalışan 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve semptom göstermediklerini ifade etmişti. Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni ise bugün yaptığı açıklamada, bir kadın ve 2 çocuğunun testlerinin pozitif çıkması sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

Sovaleni, yeni vakaların tespit edilmesinin ardından ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Karantinanın yerel saatle 18.00’da başlayacağını ifade eden Sovaleni, her 48 saatte bir sürecin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Salgını takip etmek ve yayılmasını önlemek için ülkenin adaları arasında seyahat eden teknelerin faaliyetlerinin durdurulacağı belirten Sovaleni, uçak seferlerinin de yapılmayacağını belirtti. Tongalı yetkililer, virüsün hangi gemiden geldiğini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Geçen ay yanardağ patlamıştı
Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda 15 Ocak’ta su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80’ininden fazlasının meydana gelen patlamadan etkilendiği ülkede, birçok ev yıkılırken yüzlerce evde ise hasar meydana gelmişti. Geçtiğimiz hafta Avustralya’dan Tonga’ya yardım malzemeleri götüren gemideki 23 personelde Covid-19 tespit edilmiş ancak, gemi görevine devam etmiş ve yardım malzemeleri ülkeye temassız bir şekilde teslim edilmişti.
Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana yalnızca 1 vakanın görüldüğü Tonga’da Kasım 2021'de Yeni Zelanda'dan gelen bir kişinin testi pozitif çıkmış ve otelde karantinaya alınmıştı.

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