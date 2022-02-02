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Ocak ayında elektrik, diş tedavisi ve salatalıktan zam rekoru

Ocak ayında elektrik, diş tedavisi ve salatalıktan zam rekoru

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), kentte ocakta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 89,66 ile elektrik olduğu bildirildi.

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Ocakta İstanbul'da önceki aya göre elektriğin fiyatı yüzde 89,66 artarken, onu yüzde 49,15 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,10 ile salatalık takip etti.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 86'sının ise değişmedi.

Ocakta en çok konut harcamaları grubunda yer alan elektriğin fiyatı arttı. Bu üründeki artış oranı yüzde 89,66 olarak ölçüldü.

Yüksek artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 49,15 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,10 ile salatalık, yüzde 41,18 ile kabak oldu.

Geçen ay fiyatı en çok azalan ürün yüzde 9,64 ile maç giriş ücreti olurken, onu yüzde 8,33 ile kadın bluzları, yüzde 6,86 ile etek, yüzde 6,35 ile erkek gömlekleri izledi.

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