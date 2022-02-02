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Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı

Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin ABD askeri gönderileceğini doğruladı.

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Rusya ve Ukrayna krizinde tarafını belli eden ABD, Moskova'ya gözdağı vermek için harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

3 bin asker Doğu Avrupa'ya kaydırılacak
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı. Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Çatışmaya katılmayacakları açıklandı
Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

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