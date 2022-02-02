HDP'den şartlı Millet İttifakı mesajı: Ortak aday fikrine açığız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet partileriyle müzakere mesajı vererek, "Mutabakat oluşursa ortak aday fikrine açığız" dedi.

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TÜRKİYE'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ederken partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Saadet Partisinin oluşturduğu Millet İttifakında Halkların Demokratik Partisinin (HDP) katılıp katılmaması tartışmaları da devam ediyor.

HDP, son yerel seçimlerde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek verdi. Millet İttifakı, HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP, seçimlerin ardından sandık başında kurulan ittifakı açık bir şekilde itiraf etti.

"Üçüncü ittifak çalışmalarımız var"

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet gazetesine konuşan Sancar, "Parlamento seçimlerine dönük bir üçüncü ittifak arayışımız, bu konuda çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Ortak aday fikrine açığız"

Bütün muhalefet partileriyle birlikte belirli bir zeminde müzakere etmek istediklerini belirten Sancar, mutabakat oluşması dahilinde Millet İttifakının ortak aday fikrine açık olduklarını da ifade etti. Mithat Sancar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Farklı bir yol öneriyoruz. Millet İttifakı da dahil bütün muhalefet partileriyle belli bir zeminde müzakere etmek istiyoruz. Tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız. Muhalefette olduğunu söyleyen hiçbir parti ve kesim iktidarın bu anlayışıyla uyuşan söz ve tavır içinde olmamalı. Buna karşı topluma sunmamız gereken en önemli vaat farklılıklarımızla birlikte diyalog içinde olabildiğimizi göstermek ve çeşitlilik içerisinde, müzakere yollarıyla mutabakat aradığımızı ortaya koymaktır."