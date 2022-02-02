Harmankaya Kalesi nerede hangi ilimizde Harmankaya Kalesi fethi

ATV'nin en çok izlenen tarih kokan dizisi Kuruluş Osman bu akşam 80. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki yeni bölümde Harmankaya Kalesi yeniden mülkün olacak. Peki Harmankata Kalesi nerede, hangi ilimizde, Harmankaya Kalesi fethi

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman bu akşam 80. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Harmankaya Kalesi yeniden mülkün malı olacak. Heyecan dolu bölüme konu olan Harmankaya Kalesi şu anda Harmankaya Kanyonu olarak geçiyor ve Bilecik sınırları içerisinde yer alıyor.

Harmankaya Kalesi nerede:

Kuruluş Osman’daki Harmankaya Kalesi, şu andan Harmankaya Kanyonu adı ile ziyaret ediliyor. Harmankaya Kanyonu ise, Bilecik sınırları içerisinde yer alıyor.

Harmankaya Kalesi nasıl gidilir:

Marmara Bölgesinde yer alan Harmankaya Kanyonu, tabiat parkı olarak kullanılmaktadır ve oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, aynı zamanda İnhisar ve Yenipazar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılan

Yenipazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olan Harmankaya Kanyonu’na kişisel araçlarla veya toplu taşımayla gidilebilmektedir. Özellikle 260 hektarlık bir alana sahip olan ve doğayla iç içe olan kanyon her yıl binlerce ziyaretçi almaktadır. Harmankaya Kanyonuna gidecek olan kişiler ise Harmanköy üzerinden 4 kilometre bir mesafe giderek bu alana ulaşabilirler.

Harmankaya Kanyonunun giriş kısmı, Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlamaktadır. Bu kanyonun çıkış köyü ise Harmanköy’dür. Bununla beraber bu iki köy üzerinden de rahat bir şekilde kanyona ulaşım sağlanmaktadır. Harmankaya Kanyonunun uzunluğu ortalama 3 km, ilk girişi beş metre yüksekliğe sahipken, kanyon duvarları ise ortalama 600 metre civarındadır.

80. bölümde neler olacak:

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?