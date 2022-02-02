BIST 2.002
DOLAR 13,56
EURO 15,33
ALTIN 788,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Korkunç PKK vahşeti! Yanmış cesetleri sokaklarda sergilediler

Korkunç PKK vahşeti! Yanmış cesetleri sokaklarda sergilediler

2016'da Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde öldürdüğü muhaliflerin cesetlerini kamyon kasasına yükleyerek şehirde gezdiren terör PKK, benzer bir ilkel vahşeti Haseke'de sergiledi.

Abone ol

2016 yılında Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde öldürdüğü muhaliflerin cesetlerini TIR kasasına yükleyip şehirde gezdiren PKK, Haseke'de de benzer bir vahşiliğe imza attı. Haseke'deki cezaevi çatışmalarında ölen DEAŞ'lılar ve diğer mahkumların cesetleri sokaklarda teşhir edildi. Önce sokakta toplanarak üst üste yığılan cesetler ardından kamyon kasasına doldurulup sokak sokak gezdirildi. Baskının yaşandığı Guveyran Mahallesi sakinlerine gözdağı için gezdirilen cesetlerin çoğunun parçalanmış ve yanmış olması dikkat çekti.

Cesetler toplu mezara gömüldü
Yerel haber ajansları bir süre dolaştırılan cesetlerin şehir dışında bilinmeyen bir toplu mezara gömüldüğünü aktardı. Şehrin sokaklarında hala toplanmayan ve çürümeye yüz tutmuş cesetler olduğu belirtiliyor.

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından kentte güvenliğin kalmadığını anlatan Hasekeli gazeteci Samir El-Ahmed, "Bir tutuklama dalgası başlattılar. Hiçbir suça karışmamış sivilleri ailelerinden koparıyorlar. Birçok mahalleye giriş çıkış yasaklandı. Çocukları kaçırıyor ve zorla silah altına alıyorlar. Onlarca evi yıktılar. Haseke'de kalan sivillerin hayatını cehenneme çevirdiler" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyükelçi tepkisi
Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na büyükelçi tepkisi
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Recep ayında okunacak dualar hangisi Recep 1. gecesi zikir ve tesbihleri
Recep ayında okunacak dualar hangisi Recep 1. gecesi zikir ve tesbihleri
HDP'den şartlı Millet İttifakı mesajı: Ortak aday fikrine açığız
HDP'den şartlı Millet İttifakı mesajı: Ortak aday fikrine açığız
Recep ayının ilk gecesi çekilecek zikir ve tesbihler neler sayısı
Recep ayının ilk gecesi çekilecek zikir ve tesbihler neler sayısı
DSÖ son noktayı koydu! Dünya derin bir nefes aldı
DSÖ son noktayı koydu! Dünya derin bir nefes aldı
Türkiye'nin PKK'ya karşı başlattığı operasyon Türkiye karşıtlarını rahatsız etti
Türkiye'nin PKK'ya karşı başlattığı operasyon Türkiye karşıtlarını rahatsız etti
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Faik Öztrak canlı yayında açıkladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Faik Öztrak canlı yayında açıkladı
'Hayal kırıklığı oldunuz' diyen Şahan Gökbakar Burak Elmas'a demediğini bırakmadı: Ona buna racon kesen...
'Hayal kırıklığı oldunuz' diyen Şahan Gökbakar Burak Elmas'a demediğini bırakmadı: Ona buna racon kesen...
Ocak ayında elektrik, diş tedavisi ve salatalıktan zam rekoru
Ocak ayında elektrik, diş tedavisi ve salatalıktan zam rekoru