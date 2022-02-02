Korkunç PKK vahşeti! Yanmış cesetleri sokaklarda sergilediler

2016'da Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde öldürdüğü muhaliflerin cesetlerini kamyon kasasına yükleyerek şehirde gezdiren terör PKK, benzer bir ilkel vahşeti Haseke'de sergiledi.

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2016 yılında Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde öldürdüğü muhaliflerin cesetlerini TIR kasasına yükleyip şehirde gezdiren PKK, Haseke'de de benzer bir vahşiliğe imza attı. Haseke'deki cezaevi çatışmalarında ölen DEAŞ'lılar ve diğer mahkumların cesetleri sokaklarda teşhir edildi. Önce sokakta toplanarak üst üste yığılan cesetler ardından kamyon kasasına doldurulup sokak sokak gezdirildi. Baskının yaşandığı Guveyran Mahallesi sakinlerine gözdağı için gezdirilen cesetlerin çoğunun parçalanmış ve yanmış olması dikkat çekti.

Cesetler toplu mezara gömüldü

Yerel haber ajansları bir süre dolaştırılan cesetlerin şehir dışında bilinmeyen bir toplu mezara gömüldüğünü aktardı. Şehrin sokaklarında hala toplanmayan ve çürümeye yüz tutmuş cesetler olduğu belirtiliyor.

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından kentte güvenliğin kalmadığını anlatan Hasekeli gazeteci Samir El-Ahmed, "Bir tutuklama dalgası başlattılar. Hiçbir suça karışmamış sivilleri ailelerinden koparıyorlar. Birçok mahalleye giriş çıkış yasaklandı. Çocukları kaçırıyor ve zorla silah altına alıyorlar. Onlarca evi yıktılar. Haseke'de kalan sivillerin hayatını cehenneme çevirdiler" diye konuştu.