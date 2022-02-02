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56 yaşındaki sosyal medya sapığı Interpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla Samsun'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
56 yaşındaki sosyal medya sapığı Interpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla Samsun'da yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Kanada'da 14 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel tacizde bulunduğu' iddia edilen bir kişi Interpol ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu Samsun'da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KANADA'da polis3 başvuran bir kadın, 14 yaşındaki kızının sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaşlı bir erkek şahıs tarafından kendisine müstehcen görüntüler gönderildiği, cinsel içerikli yazılar yazıldığı ve canlı yayında soyunmasının teklif edildiği ve bu durumun da kızı tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

Kanada polisi yaptığı araştırma sonucu küçük kıza sosyal medya üzerinden cinsel saldırıda bulunan kişinin Türkiye'de olduğunu tespit etti. Interpol'un da devreye girmesi üzerine olay Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirildi.

Yapılan tespit ve takip sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 56 yaşındaki M.K.'yi Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

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