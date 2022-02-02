CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Faik Öztrak canlı yayında açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, KRT TV canlı yayınında konuştu.

Öztrak, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattı.

Çatı aday yorumu

İttifak ortakları İYİ Partinin gündeminde olduğu konuşulan çatı adayla ilgili soruya ise Öztrak "Liderler kendi aralarında bunları konuşuyordu. Bununla ilgili açıklamayı partilerin genel başkanları yapar" ifadelerini kullandı.