Koronavirüs aşısındaki en şanssız grup! Oxford Üniversitesi açıkladı

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ederken Oxford Üniversitesinden çok konuşulacak bir haber geldi. İngiliz uzmanlar aşı sonrası Kovid-19 riskinin ne olduğunu hesaplamanın yolunu buldu. Araştırma, aşılamadan sonra ciddi Kovid-19 riski düşük kalırken bazı insanların diğerlerinden daha savunmasız kaldığını gözler önüne serdi.

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Aşıdan sonra ağır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski düşük olsa da bazı gruplar diğerlerine kıyasla daha hassas konumdadır. Yeni araştırmalar bağışıklığı baskılanmış ve demans, Parkinson veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların aşılamadan sonra hala hastaneye yatış veya Kovid-19'dan ölüm riskinin nüfusun geri kalanına kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor.

İkinci aşıdan sonra hala risk altında olanları tespit ediyor

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar tarafından geliştirilen QCovid aracı bu grupların tespit edilmesi için kullanılabiliyor. Koruma politikasını belirlemeye yardımcı olması için 2020'de geliştirilmeye başlanılan QCovid aracının arkasındaki yeni algoritma ciddi bağışıklığın gelişmesinin beklendiği ikinci aşı dozundan 14 gün sonra ağır Kovid-19 riski altında olanları tespit ediyor.

Bulgular çeşitli ülkelerde uygulanan farklı aşı türlerini dikkate almıyor. Genel muayene, ulusal bağışıklama ve Sars-CoV-2 testleri, ölüm kaydı ve hastane vaka verilerinden ulusal bağlantılı veri kümelerini kullanan araştırmacılar 6,9 milyondan fazla aşılanmış yetişkinden oluşan bir örnek analiz etti. Bunların 5,2 milyonu iki dozu tamdı.