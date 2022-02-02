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Türkiye 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 457 bin 885 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 142 milyon 348 bin 958'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 86 bin 671 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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