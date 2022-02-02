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Korona araştırması: Tam kapanmalar ölümleri önlemedi

Korona araştırması: Tam kapanmalar ölümleri önlemedi

John Hopkins Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre koronavirüs salgını süresince uygulanan tam kapanmalar ölümleri sadece yüzde 0,02 oranında engelledi.

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Dünya genelinde hayatı zaman zaman durma noktasına getiren koronavirüs ile aşı uygulamaları ile mücadele sürüyor.

Tamamen vürüsten kurtulmaya odaklanmış bir gündemde salgının ve ona karşı uygulanan tedavi ve tedbirlerin ne etkiler doğurduğu da uzmanların kanaatine göre zamanla ortaya çıkacak. Bu kapsamda araştırmalar yapılmaya başlandı.

ABD’de John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmay virüsün pik yaptığı dönemlerde uygulanan tam kapanma dönemleri ele alındı.

Johns Hopkins Uygulamalı Ekonomi Okulu'nun kurucusu Steve Hanke yönetiminde gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre söz konusu tam kapanmalar ölümlerin önlenmesinde oldukça az bir etki yaptı.

Ölümleri yüzde 0,2 oranında azalttı
Çalışmaya katılan ekonomistler, ilk kez 2020 baharında uygulanan; evde kalma emirleri, zorunlu maskeler ve sosyal mesafe dahil olmak üzere, katı kısıtlamaların korona ölümlerini yalnızca yüzde 0,2 oranında azalttığı çıkarımında bulundu.

Çalışmanın yazarları, “Karantinalar, ekonomik faaliyeti azalttı, işsizliği artırdı, eğitim faaliyeti engelledi, siyasi huzursuzluğa ve aile içi şiddetin artmasına neden oldu. Sıkı önlemler liberal demokrasiyi baltaladı” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük ekonomik ve toplumsal zarara neden oldu
Araştırmacılar, karantinaların 'muazzam ekonomik ve sosyal maliyetlere' neden olduğu konusunda uyardılar ve bunların temelsiz oldukları ve ileriye dönük bir pandemi politikası aracı olarak reddedilmeleri gerektiği sonucuna vardı.

Mağazaların kapanması daha etkili oldu
Bununla birlikte çalışma, sınırların kapanmasının Covid-19 ölümleri üzerinde neredeyse sıfır etkisi olduğunu ve ölümleri sadece yüzde 0,1 oranında azalttığını savundu. Ancak araştırmacılar, mağazaların kapatılmasının en etkili müdahale olduğunu ve koronavirüs ölümlerinde yüzde 10,6'lık bir düşüşe yol açtığını söyledi.

Okulların kapanması ise yüzde 4,4'lük daha küçük bir düşüşle bağlantılıydı. Bununla birlikte, çalışmanın yazarları bulgulara ulaşmak için 24 küresel çalışmayı incelediklerini belirtti.

Korona dışı ölümlerde artışa neden oldu
Ancak, araştırmaya karşı çıkanlar aşıların ve antiviral ilaçların gelmesinden önce karantinaların bulaşmayı kesmede ve dolayısıyla hastaneye kabul ve Covid-19’un  neden olduğu ölümlerin sayısını azaltmada önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Fakat, pandemi sırasında sağlık hizmetlerine erişemedikleri için sağlık durumu kötüleşen insanların varlığı nedeniyle tam kapanmaların korona dışı ölümlerde artışa yol açtığına dair artan bir fikir birliği var.

Son çalışmada araştırmacılar, karantinaların önceden düşünülenden daha büyük istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Verilen bir örnek ise  insanları evde izole etmenin, aile üyelerine daha yüksek viral yük geçirmelerine ve daha ciddi hastalıklara neden olmalarına yol açmış olabileceğiydi.

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