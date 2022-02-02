Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar Gedson'un sevincini yaşarken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcu, 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.

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Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes'i kadroya katmanın mutluluğu yaşanırken aynı duyguları Çaykur Rizespor da yaşadı.

Beşiktaş Gedson'un KAP bildirimini yapmadan önce "GedSoon" notu ile taraftarlara seslendi. Ardından KAP bildirimi geldi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Bu bedel 5 yıla yayıldı. Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Rizespor'da kiralık

Portekizli futbolcu 6 aylığına Rizespor'a kiralandı. Karadeniz ekibinin yöneticileri Gedson'u özel uçakla getirdi. Yıldız futbolcu ile Rize çayı paylaşımı yapıldı.