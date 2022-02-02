BIST 2.002
DOLAR 13,48
EURO 15,25
ALTIN 783,52
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar Gedson'un sevincini yaşarken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcu, 6 aylığına Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Abone ol

Siyah-Beyazlılar'da Gedson Fernandes'i kadroya katmanın mutluluğu yaşanırken aynı duyguları Çaykur Rizespor da yaşadı.

Beşiktaş Gedson'un KAP bildirimini yapmadan önce "GedSoon" notu ile taraftarlara seslendi. Ardından KAP bildirimi geldi. Beşiktaş, Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis ödemesi yapacak. Bu bedel 5 yıla yayıldı. Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Rizespor'da kiralık
Portekizli futbolcu 6 aylığına Rizespor'a kiralandı. Karadeniz ekibinin yöneticileri Gedson'u özel uçakla getirdi. Yıldız futbolcu ile Rize çayı paylaşımı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 890 bini aştı
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Pakistan'da akılalmaz olay! Oyundaki gibi canlanacaklarını düşünüp ailesini katletti
Pakistan'da akılalmaz olay! Oyundaki gibi canlanacaklarını düşünüp ailesini katletti
Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor
Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor
Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Koronavirüs aşısındaki en şanssız grup! Oxford Üniversitesi açıkladı
Koronavirüs aşısındaki en şanssız grup! Oxford Üniversitesi açıkladı
Mustafa Destici'den Millet İttifakı ve HDP çıkışı: Bizim için sürpriz olmaz
Mustafa Destici'den Millet İttifakı ve HDP çıkışı: Bizim için sürpriz olmaz
Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı
Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı
Korkunç PKK vahşeti! Yanmış cesetleri sokaklarda sergilediler
Korkunç PKK vahşeti! Yanmış cesetleri sokaklarda sergilediler