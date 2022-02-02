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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

ORTA AFRİKA ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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ORTA AFRİKA ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerinde yüksek voltajlı elektrik kabloları koparak evlerin ve alışveriş yapan insanların üzerine düştü.

Suyun içine kurulmuş olan pazarda akıma kapılan 23'ü kadın 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor.

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