BIST 2.002
DOLAR 13,48
EURO 15,25
ALTIN 783,20
HABER /  DÜNYA
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Abone ol

Şmıgal, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile STA'nın yanı sıra yüksek teknoloji, havacılık ve uzay endüstrileri, gençlik politikaları ve kolluk kuvvetleri alanlarında iş birliği taslak anlaşmalarının onay için kabineye sunulduğunu bildirdi.

Denis Şmıgal, yarın Ukrayna ile Türkiye arasında toplam 12 ülkeler arası anlaşmanın imzalanmasının planlandığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında STA imzalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti
Balıkesir'de bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı
Beşiktaş'ın yeni transferi Rizespor'a imzayı attı
Pakistan'da akılalmaz olay! Oyundaki gibi canlanacaklarını düşünüp ailesini katletti
Pakistan'da akılalmaz olay! Oyundaki gibi canlanacaklarını düşünüp ailesini katletti
56 yaşındaki sosyal medya sapığı Interpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla Samsun'da yakalandı
56 yaşındaki sosyal medya sapığı Interpol ve Türk polisinin ortak operasyonuyla Samsun'da yakalandı
Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor
Bakan Koca açıkladı: Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlıyor
Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Türkiye 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu