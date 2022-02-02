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Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Şırnak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir askerin şehit düştüğünü açıkladı:

"Şırnak/Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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