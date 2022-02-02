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Balıkesir'de bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 35 yaşındaki bir kişi el yapımı alkolden hayatını kaybetti.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi'nde amcasının oğlu ile el yapımı alkol alan Tuncay Bozkurt (35) uyuyakaldı. Kanepeden düşmesi üzerine evde bulunan kız kardeşi M.B., Bozkurt'u kontrol ettiğinde nefes almadığını fark edince durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili olarak hayatını kaybeden kişinin el yapımı alkolden hayatını kaybettiği ileri sürülürken cesedi kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tuncay Bozkurt'un engelli babasına baktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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