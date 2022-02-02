İntihar mı cinayet mi? Samsun'da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAMSUN'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Aydın Kaya'yı ziyarete giden kız kardeşi ağabeyini banyo kapısına kablo ile asılı halde buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giden sağlık ekipleri Aydın Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Kaya'nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor.