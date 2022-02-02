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Anadolu Efes uzatmada CSKA Moskova'yı devirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes uzatmada CSKA Moskova'yı devirdi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında konuk olduğu CSKA Moskova'yı uzatma sonunda 99-97'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Anadolu Efes, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nin 24. haftasında normal süresi 86-86 sona eren maçta Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden maçı kazanan lacivert-beyazlılar bu sezon 11. galibiyetini elde etti. Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

CSKA Moskova: 97 - 99 :Anadolu Efes

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez (İspanya)

CSKA Moskova: Hackett 31, Milutinov 4, Shved 6, Kurbanov 5, Voigtman, Clyburn 19, Grigonis 20, Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Antonov 3, Ivlev

Anadolu Efes: Beaubois 22, Shane Larkin 26, Pleiss 9, Micic 16, Singleton 3, Simon 4, Moerman 7, Dunston 12, Bryant, Erten Gazi

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