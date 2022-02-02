Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu Diyanet sevabı nedir?

Bugün yani 3 Şubat kandil mi, 2022 yarın ne kandili var araştırması başladı. Yarın Regaib Kandili idrak edilecek. 3 ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi kutlanan Regaib Kandili yarın gece. Peki Regaib Kandilinde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?

Abone ol

Bugün ne kandili var araştırması başladı. Bugün yani 3 Şubat perşembe günü Regaib Kandili idrak edilecek. Mübarek 3 ayların içinde olan ve 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili herhangi bir şeyin Allah'tan istenmesi ve arzunlanması anlamına geliyor. Dilek kapılarının açık olacağı bu gece yapılması gereken ibadetleri hazırladık.

Regaip Kandili’nde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır. İbadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır.

Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır: 1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.