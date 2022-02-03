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Ezan okunurken sahurda su içilirse yemek yenirse oruç bozulur mu?

Ezan okunurken sahurda su içilirse yemek yenirse oruç bozulur mu?

Mübarek 3 aylar başladı, bugün ise 2022 yılının ilk kandili idrak edilecek. Regaib Kandili'nde oruç tutumak isteyen vatandaşlar bu gece sahura kalkacaklar. Orucunu hakkıyla tutmak isteyen vatandaşlar orucu bozan halleri araştırmaya başladı. Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor?

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Mübarek 3 aylar başladı, bugün ise ilk kandil Regaib Kandili idrak edilecek.   Regaib Kandili'ni oruçlu geçirmek isteyen  isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de sahurda ezan okunurken su içilir mi, bişey yenir mi sorusu oldu. Diyanet bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi. 

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı: Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Unutarak bir şey yenirse oruç bozulur mu: Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).

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