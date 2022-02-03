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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi

TÜRKİYE, hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri nedeniyle iki ülke arasında çıkan krizde tansiyonu düşürmek için üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolasıyla Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor.

Başkan Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olmasına özellikle hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" sözleriyle krizin çatışmaya dönüşmemesi yönünde mesajlar verdi.

Putin de Türkiye'ye gelecek
Öte yandan Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri de gelişerek devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir yılda 11 defa telefonla, bir kere de yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin de Türkiye'ye gelecek.

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

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