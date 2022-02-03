BIST 2.002
DOLAR 13,53
EURO 15,31
ALTIN 785,88
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda bir vekilin “seçim sathı mahallindeyiz” ifadesine sert çıkarak, "Ne seçimi! Hayır, ne alakası var. Seçim 2023'te zamanında yapılacak." dedi

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantısında Millet İttifakı çatısı altında toplanan muhalefeti "yıkım ekibi" olarak nitelendirdi.

"MHP’ye, BBP’ye karşı olabildiğince olumlu olun"
Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın kulis haberine göre, Erdoğan vekillere yönelik şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı çok değerlidir ve korunması gerekir. MHP'ye yönelik tepkiler, yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. MHP’ye, BBP’ye karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nı güçlendirmeliyiz. Sakın olumsuz şeyler söylemeyin. Muhalefet nifak çıkarmak için her şeyi yapıyor. Biz onlar gibi değiliz. Azami müştereklerimiz var. Ülkemiz için gayret sarf ediyoruz. Onların içinde ise fikri beraberlik bile yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için bir aradayız, onlar imha için. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız lazım."

Bir vekilin “seçim sathı mahallindeyiz” ifadesine sert yanıt: Ne seçimi! Hayır, ne alakası var
Erdoğan'ın, bir milletvekilinin "seçim sathı mahallindeyiz" ifadesini kullanması üzerine, "Ne seçimi! Hayır, ne alakası var. Seçim 2023'te zamanında yapılacak. Ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız" dediği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor
Foto Galeri TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank'tan askeri helikopterle dalışa gittiği iddiasına yanıt
Bakan Mustafa Varank'tan askeri helikopterle dalışa gittiği iddiasına yanıt
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi
MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri
Türkiye'nin İHA'ları Yunanistan'a dert oldu! 'Baş etmek çok zor'
Türkiye'nin İHA'ları Yunanistan'a dert oldu! 'Baş etmek çok zor'
Diyarbakır'da İHD'ye polis baskını! 1.5 yıllık istihbarat sonrası ifşa edildi
Diyarbakır'da İHD'ye polis baskını! 1.5 yıllık istihbarat sonrası ifşa edildi
Bugün kandil mi var Diyanet 2022 kandil takvimi Regaib Kandili bugün mü?
Bugün kandil mi var Diyanet 2022 kandil takvimi Regaib Kandili bugün mü?
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Org ve saz çalan Karamollaoğlu'nun eşi İngiliz ajanı mı?
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Org ve saz çalan Karamollaoğlu'nun eşi İngiliz ajanı mı?