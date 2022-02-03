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MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi

MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi

MHP milletvekili Esin Kara, Alparslan ve Oğuz Kaan’ın atlarının soylarının korunması için Bitlis’in Ahlat ilçesine at harası yapılmasını istedi.

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MHP'li vekil Esin Kara, “Türk milletinin yetiştirmiş olduğu birçok at cinsi maalesef genlerinin korunamamasından dolayı yok olmuştur” dedi.

MHP milletvekili Esin Kara, Alparslan ve Oğuz Kaan’ın atlarının soylarının korunması için Bitlis’in Ahlat ilçesine at harası yapılmasını istedi. Esin Kara, “Türk milletinin yetiştirmiş olduğu birçok at cinsi maalesef genlerinin korunamamasından dolayı yok olmuştur” dedi.
 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türk milletinin yetiştirdiği birçok at cinsinin genlerinin korunamamasından dolayı yok olduğunu belirterek, “Bugün, Türk atı ya da ‘Türkmene’ adıyla bilinen atın en yakın torunu Ahal Teke’dir. Oğuz Kaan’ın Alacası, Alparslan’ın Aktolgalısı gibi asil Türk atlarının soylarının korunması, dünyaya yeniden Türk atının marka olarak sunulması amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması talebimizdir” dedi.
 
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, önceki gün milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda bir dakika konuşma süresi aldı.
 
MHP’li Kara, Türk atlarına değinerek konuşmasında şu talepte bulundu:
 
“At, tarihte ilk defa üç bin yıl önce Türkler tarafından evcilleştirilmiştir. Türk’ün kanadı olan at, savaşta ve normal yaşamda önemli yere sahip olmuştur. Anadolu’nun fethinden Viyana kapılarına kadar at, Türk’ün kanadı, yoldaşı ve silahıdır. Bugün, Türk atı ya da ‘Türkmene’ adıyla bilinen atın en yakın torunu Ahal Teke’dir. Türk milletinin yetiştirmiş olduğu birçok at cinsi maalesef genlerinin korunamamasından dolayı yok olmuştur. Oğuz Kaan’ın Alacası, Alper Tunga yiğitlerinin yoldaşı, Alparslan’ın Aktolgalısı gibi asil Türk atlarının soylarının korunması, çoğaltılması, dünyaya yeniden Türk atının marka olarak sunulması amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesine ülkemizin en büyük at harasının yapılması Tarım Bakanımızdan talebimizdir.”

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