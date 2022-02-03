BIST 2.002
DOLAR 13,53
EURO 15,31
ALTIN 785,88
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Süleymaniye Camii önündeki İlim Yayma Vakfı binası tartışma çıkardı

Süleymaniye Camii önündeki İlim Yayma Vakfı binası tartışma çıkardı

Fatih'te Süleymaniye Camii külliyesinin manzarasında yapımı süren inşaatın görüntüsü rahatsızlık yarattı. Caminin silüetini bozduğu iddia edilen yapı için İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf iddiaları reddederek var olan binanın restore edip yurt yapılacağını ve silüetin bozulmayacağını duyurdu.

Abone ol

FATİH'te tarihi Süleymaniye semtinin, Demirtaş mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşarak görüntüyü eleştirdi.

İnşaatın son halinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Tarihçi Mehmet Öz, "Bu sadece Mimar Sinan'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kemiklerini sızlatmak değil aynı zamanda o çok övündüğümüz medeniyet mirasına da ihanet etmektir. Yapmayın" dedi.

İlim Yayma Vakfı konuya ilişkin açıklama yaptı
İlim Yayma Vakfı binanın uzun yıllar han olarak kullanıldığını ve malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı'na bağışlandığı açıklandı. Vakıf silüete uygun daha küçük bir bina yapılacağını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış
2022 Ocak ayı enflasyon rakamları! Aylık ve yıllık enflasyonda rekor artış
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Lübnan'da Türk lezzetlerinin vazgeçilmez adresi Ermeni restoranları
Lübnan'da Türk lezzetlerinin vazgeçilmez adresi Ermeni restoranları
Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma yazma öğrendi
Hayalinden vazgeçmedi 69 yaşında okuma yazma öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekilin sözlerine sert çıktı basına kapalı toplantıda söyledi
MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi
MHP'den Türk atlarının soyları korunsun teklifi
Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!
Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi