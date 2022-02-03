Süleymaniye Camii önündeki İlim Yayma Vakfı binası tartışma çıkardı

Fatih'te Süleymaniye Camii külliyesinin manzarasında yapımı süren inşaatın görüntüsü rahatsızlık yarattı. Caminin silüetini bozduğu iddia edilen yapı için İlim Yayma Vakfı'ndan açıklama geldi. Vakıf iddiaları reddederek var olan binanın restore edip yurt yapılacağını ve silüetin bozulmayacağını duyurdu.

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FATİH'te tarihi Süleymaniye semtinin, Demirtaş mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşarak görüntüyü eleştirdi.

İnşaatın son halinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Tarihçi Mehmet Öz, "Bu sadece Mimar Sinan'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kemiklerini sızlatmak değil aynı zamanda o çok övündüğümüz medeniyet mirasına da ihanet etmektir. Yapmayın" dedi.

İlim Yayma Vakfı konuya ilişkin açıklama yaptı

İlim Yayma Vakfı binanın uzun yıllar han olarak kullanıldığını ve malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı'na bağışlandığı açıklandı. Vakıf silüete uygun daha küçük bir bina yapılacağını duyurdu.