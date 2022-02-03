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Diyanet İşleri'nin eğitim ödeneğine bakın! ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'ni geçti

Diyanet İşleri'nin eğitim ödeneğine bakın! ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'ni geçti

TÜRKİYE'nin gözde üniversiteleri eğitim izin ayrılan ödenekleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerisinde kaldı. Diyanet'e eğitim için ayrılan rakam 66 milyon 163 bin lira oldu. Bu ödenek Türkiye'deki 124 üniversitenin ödeneğinden fazla.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) 2022’de mesleki ve teknik eğitim alanındaki yatırımları için ayrılan 66 milyon 193 bin liralık ödenek, arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi’nin de yer aldığı 124 üniversitenin eğitim ödeneklerini geride bıraktı. Başkanlığa böylece üniversitelerin yüzde 96’sından daha fazla ödenek ayrılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yatırım Programı’nda DİB ile üniversitelere eğitim alanında ayrılan paylar dikkat çekti. Buna göre, Diyanet’e, mesleki ve teknik eğitim başlığı altında 66 milyon 163 bin lira ayrıldı. Bu tutarın 23 milyon 193 bin lirasının devam eden, 43 milyon lirasının ise yeni başlanacak projelerde kullanılması öngörüldü. 2021’de bu alandaki harcamanın ise 118 milyon 249 bin olduğu kaydedildi. Diyanet, ayrılan bu tutar ile 129 üniversitenin 124’ünü geride bıraktı.

Eğitim yatırımları için ODTÜ’ye 50 milyon lira, Boğaziçi Üniversitesi’ne de 60 milyon lira ayrıldı. Yine köklü üniversitelerden olan Ankara Üniversitesi’ne ayrılan pay 44 milyon 700 bin lira, Hacettepe Üniversitesi’ne ayrılan pay 65 milyon 400 bin, Ege Üniversitesi’ne ayrılan pay 39 milyon 431 bin, Galatasaray Üniversitesi’ne ayrılan pay 25 milyon 452 bin ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) ayrılan pay 60 milyon 2 bin lirada oldu.

Diyanet'ten fazla ödenek alan üniversiteler

Diyanet’in ödeneğini geçebilen üniversite sayısı ise kısıtlı. Yalnızca İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Diyanet’ten fazla pay alabildi. Böylece, Diyanet, üniversitelerin yüzde 96’sını, eğitim ödeneği konusunda geride bırakmış oldu.

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