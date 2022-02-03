Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala davasında Türkiye'ye yaptırım konusu için sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararını eleştirdi ve Yunanistan'ın ölüme bıraktığı göçmenler için de konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklama yaptı. Ziyaret önceki Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı vardı. Yaptırım tehdidine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz

Soru Cevap

Ukrayna Rusya konusunda tarafları itidale davet ettiniz. Tansiyonu düşürmek adına Türkiye'nin çantasında neler olacak, ne mesajlar vereceksiniz? Putin'in ziyaretinin kapsamı netleşti mi?

Bugün Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini yapacağını söylemişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımı düşünmek doğru olmaz. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak doğru bir gelişme değil. Bu her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi başarıyla atlatmayı istiyoruz.

Kabil havalimanı için Katar ile anlaşma sağlanmıştı süreç ne aşamada?Taliban'ın kendi içinde yeknesaklığı yok. Neyi nerede ifade edeceklerini tavırlarını belirlemiş değiller.

İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti öngörülüyor. Bu ziyaret öncesinde iki ülke için atılması öncelenen adımlar var mı?

Mart ayının ortasında bu ziyaret gerçekleşecek. İkili ilişkileri olumlu istikamette çok farklı bir zemine ilerletmenin çabasında olacağız.

Benim sorum Osman Kavala kararı ile ilgili olacak. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım söz konusu olacak. Bu konuda yaklaşımınız nasıl olacak?

Özellikle Türkiye'nin başta mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Bu konuda AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını istiyoruz. Bu saygıyı duymayanlara bizim saygımız olmayacaktır.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı uygulamaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili adımlarınız söz konusu mu?

12 insanı dondurarak ölümlerine seyirci kalmak yenilir yutulur değil. Botlarda batırılan insanlar oldu bu zamana kadar. İnsanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara tavrının ne olduğunu göstermesi açısından çok önemli.