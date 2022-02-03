Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! İstanbul, İzmir, Bursa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Öte yandan bugün sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul, İzmir, Bursa da fena yağış var. Akşam saatlerinde Trakya da kar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul, İzmir, Muğla, Bursa dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Orhan Şen kar yağışı için de akşam saatlerini işaret etti. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bölgelerde son durum ne?
Kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya, Muğla, Isparta,Burdur da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul Valisi uyarmıştı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım."
Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski için uyarı yapıldı.