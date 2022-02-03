Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! İstanbul, İzmir, Bursa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre İstanbul, İzmir, Muğla, Bursa dahil birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Orhan Şen kar yağışı için de akşam saatlerini işaret etti. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bölgelerde son durum ne?