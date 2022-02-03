TFF'den Suat Mamat için anma mesajı
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat'ın vefatının 6. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.Abone ol
TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "A Milli Takım'ımızın 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncularından Suat Mamat'ı, ölümünün 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Türk futboluna oyuncu, teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden Suat Mamat, 3 Şubat 2016'da 85 yaşında hayatını kaybetmişti.