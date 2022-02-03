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Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odası fotoğrafını ilk kim paylaştı kafalar karıştı

Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odası fotoğrafını ilk kim paylaştı kafalar karıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL’lik olan otel odasından çektiği görüntünün ilk paylaşımının CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan tarafından yapıldığı iddia edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL’lik olan otel odasından çektiği görüntünün tartışmaları sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya trolleriyle ilgili videoyu çektikten sonra bir fotoğraf paylaşılmış, fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun boğaz manzaralı bir otel odasında videoyu çektiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf sosyal medyada birçok kez gündeme gelirken, CHP içinde de karışıklığa neden olmuştu.

Paylaşımın ilk CHP Gençlik Kolları tarafından paylaşıldığını, bunun da arkasında İmamoğlu’nun olabileceği konuşulmuştu.

Tartışma bugün yeni bir boyut kazandı. Yeni Asır’da yer alan haber, Kemal Kılıçdaroğlu’nun otel odasındaki fotoğrafının paylaşımını ilk CHP Gençlik Kolları tarafından değil, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan tarafından yapıldığını ortaya çıkardı.

İlk Tuncay Özkan paylaştı iddiası
Haberde CHP Gençlik Kolları’nın paylaşımının saatinin 21.52 olduğu, ancak 21.13’te Tuncay Özkan’ın kendi sosyal medyasından bu fotoğrafın ilk kez paylaşıldığı belirtildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Tuncay Özkan’ın, söz konusu paylaşımı 30 Ocak 2022 Pazar günü akşam 21.13’te yaptığı, CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın ise aynı fotoğrafı Özkan’dan 39 dakika sonra 21.52’de paylaştığı anlaşıldı. Bu da ‘Kılıçdaroğlu’nun videoda yaptığı tüm açıklamaların arka plana düşmesine neden olan 100 bin liralık odada konaklama skandalı konusunda asıl operasyonu yapan Tuncay Özkan mıydı?’ sorusunu akıllara getirdi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun Boğaz manzaralı odada kaldığını paylaştığı fotoğrafla ilk ortaya çıkaran Özkan’ın parti içi güç savaşlarında yeni bir hamle mi yaptığı sorusu tartışılıyor."

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