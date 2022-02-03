Apple'ın ucuz modeli iPhone SE 2022'nin fiyatı sızdı Türkiye'de tahmini satış fiyatı belli oldu

Apple'ın ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE'nin yeni modelinin tarihi ortaya çıkıyor. Apple'ın ilk olarak iPhone 11 kasasıyla yeni bir iPhone SE tasarlayacağı düşünülüyordu. Cihazın adı da henüz belli olmadı. Seçenekler arasında iPhone SE 3, iPhone SE 2022 ya da iPhone SE Plus bulunuyor.