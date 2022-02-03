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Atatürk'ün simge anıtına urganla saldırı! Samsun Valiliği'nden açıklama

Atatürk'ün simge anıtına urganla saldırı! Samsun Valiliği'nden açıklama

SAMSUN'un simgelerinden olan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını temsil eden anıta urgan bağlayarak devirmeye çalışanlarla ilgili Valilik'ten açıklama geldi.

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Samsun Valiliği, Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Olayı duyarak anıta gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ise “Gerçekten çok üzgünüz. Duyar duymaz buraya geldim. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur. Gerçekten Samsun’un onuru bir anıttır. Büyük yarışmalar yapılmış gelmiş kurulmuş bu anıta bugün bir saldırı oldu” ifadelerini kullandı.

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