BIST 2.004
DOLAR 13,56
EURO 15,32
ALTIN 786,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

İki genç futbolcunun aileleri dolandırıldı Hikmet Karaman fotoğrafı ile kandırıldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki genç futbolcunun aileleri dolandırıldı Hikmet Karaman fotoğrafı ile kandırıldılar

İzmir’deki iki amatör futbolcuyu Kayseri’ye profesyonel futbolcu yapmak adına getiren menajerin, ailelerden 100’er bin TL aldığı iddia edildi. Dolandırılan futbolculardan Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş, "Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" dedi.

Abone ol

İzmir’de amatör olarak futbol oynayan 2004 doğumlu Kemal Mart ile Samet Odabaş, futbolcu menajeri Oktay Aşlık’ın aracılığıyla 24 Eylül’de profesyonel futbolcu olmak için geldiği Kayseri’de emellerine ulaşamazken menajer Oktay Aşlık’ın futbolcuların ailelerinden 100’er bin TL para aldığı iddia edildi.

Kemal Mart’ın babası Tayfur Mart, Kayseri’de bir televizyonda yayınlanan programa bağlanarak başından geçenleri anlattı.

Futbolcu menajeri Oktay Aşlık'a futbolcuları profesyonel yapılması halinde 100’er bin TL ödemeyi kabul ettiklerini söyleyen Mart, "Birkaç kulüp ile irtibatımız oldu. Oğlum antrenmanlara çıktı. Bazı sebeplerden ötürü birkaç gün içerisinde gönderildi. Kayserispor’a gittiğinde ise haftalarca kaldı. Biz de beğenilmese gönderilirdi, beğenildi düşüncesi ile umutlandık" ifadelerini kullandı

Menajer, futbolcu çocuklarımız profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" dedi.

Sözlerine devam eden Tayfun Mart "Menajer, futbolcu çocuklarımız profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" şeklinde konuştu.


Hikmet Karaman'la çekilen fotoğraf umutlandırdı
Toplamda 110 bin TL'e yakın para verdiğini söyleyen Mart,  "Ziynet eşyası ve döviz ile birlikte 110 bin TL’ye yakın bir para verdim. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi: En az yüzde 35...
Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara söz verdi: En az yüzde 35...
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Enflasyon sepetinde elektrik ve doğalgaz kesintisi yapıldı!
Enflasyon sepetinde elektrik ve doğalgaz kesintisi yapıldı!
Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odası fotoğrafını ilk kim paylaştı kafalar karıştı
Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odası fotoğrafını ilk kim paylaştı kafalar karıştı
İstanbulkart'a rekor zam! Yüzde 92 yükseltildi
İstanbulkart'a rekor zam! Yüzde 92 yükseltildi
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'n danışmanı bakın kim çıktı?
Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'n danışmanı bakın kim çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti
Otomobil sektörünün devleri Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Otomobil sektörünün devleri Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar verildi
Koronavirüs ilacı Molnupiravir ilacının kullanımı Türkiye'de haftaya başlıyor
Koronavirüs ilacı Molnupiravir ilacının kullanımı Türkiye'de haftaya başlıyor