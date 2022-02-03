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İşte Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler

İşte Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 23. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Reşat Onur Coşkunses

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

16.00 Bursaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor: Burak Şeker

6 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK: Tarık Güldal

16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor: Ozan Ergün

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Onur Özütoprak

7 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor: Can Cengiz

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