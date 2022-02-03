İBB'den Süleymaniye Camii önündeki İlim Yayma Vakfı binası için başvuru

Süleymaniye Camii'nin silüetini kapattığı gerekçesiyle eleştirilen İlim Yayma Vakfı binası için İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iptal başvurusu yapacak.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Süleymaniye Camii'nin önüne yapılan binayla ilgili "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" dedi.

Tarihi Süleymaniye semtinin, Demirtaş mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşarak görüntüyü eleştirdi.

İlim Yayma Vakfı konuya ilişkin açıklama yaptı

İlim Yayma Vakfı binanın uzun yıllar han olarak kullanıldığını ve malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartı ile İlim Yayma Vakfı'na bağışlandığı açıklandı. Vakıf silüete uygun daha küçük bir bina yapılacağını duyurdu.