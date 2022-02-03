Kandil simidi nasıl yapılır mahlepli mahlepsiz kandil simidi yapılışı tarifi

Bugün 3 ayların ilk kandili Regaib Kandili, rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen Regaib Kandili'nde eşini dostunuz, komşusunu mutlu etmek bu manvi günlerini kutlamak için vatandaşlar kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi tariflerini araştırmaya başladı. İşte mahlepli-mahlepsiz kandil simidi tarifi yapılışı

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3 ayların içinde olan Regaib Kandili bugün idrak edilecek. Maneviyatı, affı ve mağfireti bol kandil gününde eşinizi, dostunuzu ve komşunuzu mutlu etmek için yapacağınız, kandil simidi tarifini sizler için hazırladık. Kolay malzemelerle, pratik şekilde yapılacak olan kandil simidi tarifi haberimizde. Kandil simidinizi ister mahlepli ister mahlepsiz yapabilirsiniz.

Kandillerin vazgeçilmezi olan tadıyla damaklarımızı şenlendiren kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışını sizler için hazırladık Pastaneden hazır almak yerine kandil simidinizi evde kendiniz yapın, sevdiklerinize dağıtın.

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi:



• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un



Üzeri için;



• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

Mahlepli Kandil Simidi Tarifi:

• 4.5 su bardağı un

• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 yumurta

• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

• 1 paket kabartma tozu

• 1 tatlı kaşığı mahlep

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 tatlı kaşığı şeker



Üzeri için;

• Yumurta

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi başaran 157 yıllık Hafız Mustafa markasının Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidinin hikayesini anlattı.

Kandil simidi geleneği: Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgü olduğunu belirten Avni Ongurlar, “Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566–1574) denk gelmektedir. 16’ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul’un tatlıcıları ve fırınları 1800’lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu şehrimizin önemli bir geleneğidir. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir. ” bilgilerini paylaştı.