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Acı haberi Edirne Valiliği verdi! Yunanistan geri ittiği mültecilerden donarak ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Acı haberi Edirne Valiliği verdi! Yunanistan geri ittiği mültecilerden donarak ölenlerin sayısı 19'a çıktı

EDİRNE'deki insanlık faciasının faturası daha da ağırlaşıyor. Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

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Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin dün donarak öldükleri ortaya çıkmıştı. Edirne Valiliği, donarak ölen mültecilerin sayısının bugün 19'a yükseldiğini duyurdu.

Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." denildi.

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