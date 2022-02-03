Evde kandil simidi nasıl yapılır Arda'nın Mutfağı kandil simidi tarifi

Bugün 3 ayların ilk kandili Regaib Kandili, rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelen Regaib Kandili'nde eşini dostunuz, komşusunu mutlu etmek bu manvi günlerini kutlamak için vatandaşlar kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi tariflerini araştırmaya başladı. İşte Arda'nın Mutfağı kandil simidi tarifi yapılışı

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3 ayların içinde olan Regaib Kandili bugün idrak edilecek. Maneviyatı, affı ve mağfireti bol kandil gününde eşinizi, dostunuzu ve komşunuzu mutlu etmek için yapacağınız, kandil simidi tarifini sizler için hazırladık. Kolay malzemelerle, pratik şekilde yapılacak olan Arda'nın Mutfağı kandil simidi tarifi haberimizde. Kandil simidinizi ister mahlepli ister mahlepsiz yapabilirsiniz.

Arda'nın kandil simitini evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kandil simitinin içine un, tereyağı, şeker, yoğurt ve ayçiçek yağı gibi temel malzemeler giriyor. Kandil simitinin yapılışı şöyle:

Geniş bir kaba unu koyun ortasını havuz olacak şekilde açın. Tereyağı, yoğurt, toz şeker, kabartma tozu ve mahlebi havuzun ortasına ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şekli verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınıza simitleri dizin. Susam serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı, çörekotu serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta beyazı sürün. Ardından susam ve çörekotunu serpin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 18 dakika pişirin.

Kandil Simidi Malzemeleri

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

250 gr. tereyağı

½ su bardağı ayçiçek yağı

2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

1 tutam tuz

Üzeri için Malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı

1 adet yumurtanın beyazı

Çörekotu

Susam

Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi başaran 157 yıllık Hafız Mustafa markasının Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidinin hikayesini anlattı.

Kandil simidi geleneği: Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgü olduğunu belirten Avni Ongurlar, “Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566–1574) denk gelmektedir. 16’ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul’un tatlıcıları ve fırınları 1800’lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu şehrimizin önemli bir geleneğidir. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir. ” bilgilerini paylaştı.