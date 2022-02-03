Antalya'da sıradışı meteoroloji olayı! 30 santimetre dolu yağdı inanılmaz görüntüler

ANTALYA’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde yağan dolu yöre halkını şoke etti. Daha önce böylesi bir olaya tanık olmayan Konyaaltı sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa düştü. Dolu yağışıyla birlikte yerde 30 santimetreyi aşan buzul tabakası oluştu. Cam seraların yanındaki dolu yığınlarının yüksekliği 1.5 metreyi buluyor. Bir çok kişi evinden çıkamazken, araçlar yollarda kaldı. İş makinaları ile kar kürer gibi dolu küreme çalışmaları yapılıyor. İşte herkesi şaşırtan meteorolojik olayın geride bıraktığı görüntüler: