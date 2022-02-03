Antalya'da sıradışı meteoroloji olayı! 30 santimetre dolu yağdı inanılmaz görüntüler
ANTALYA bugün sıradışı bir meteoroloji olayına tanık oldu. Antalya Konyaaltı'na dolu yağdı yerde 30 santim kalınlığında buzul tabakası oluştu. İş makinaları dolu temizliyor.
ANTALYA’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde yağan dolu yöre halkını şoke etti. Daha önce böylesi bir olaya tanık olmayan Konyaaltı sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa düştü. Dolu yağışıyla birlikte yerde 30 santimetreyi aşan buzul tabakası oluştu. Cam seraların yanındaki dolu yığınlarının yüksekliği 1.5 metreyi buluyor. Bir çok kişi evinden çıkamazken, araçlar yollarda kaldı. İş makinaları ile kar kürer gibi dolu küreme çalışmaları yapılıyor. İşte herkesi şaşırtan meteorolojik olayın geride bıraktığı görüntüler:
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hacısekililer ve Yenimahalle’de yaklaşık olarak 30 santimetre dolu yağdı. Yağan dolular cam seraların yanında 1,5 metreye yakın dolu birikintisi oluşturdu. Seralarını o şekilde gören çiftçiler ise adeta şoku yaşadı.
Vatandaşlar ellerine aldıkları kürekler ile doluyu temizlemeye başladı. Kapanan mahalle yolları ise kepçeler ile açılıyor. Bir çok araç dolu sebebiyle yola çıkamadı.
Dolu yağışının ardından Hacısekiler Mahallesinde bir tente çöktü, altında bir traktör ve kamyonet kaldı. Vatandaşlar çöken tente altında mahsur kalan araçlarını kurtarmak için kepçe ile çalışmalara başladı.