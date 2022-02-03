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Sinop'ta doğum gününde feci şekilde hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sinop'ta doğum gününde feci şekilde hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi

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Sinop'tan Erfelek ilçesi yönüne giden Remzi Özdağ (65) idaresindeki 57 KB 647 plakalı otomobil, Çelenköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile Yılmaz Özdemir (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, sürücü Özdağ'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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