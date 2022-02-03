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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon ilk tepki: Yanılmamış TÜİK istediğini vermiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon ilk tepki: Yanılmamış TÜİK istediğini vermiş!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dakika açıklamasında Ocak ayı için açıklanan yüzde 48,7'lik enflasyon için tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Elektrik faturaları bunun kanıtıdır, gerçeği yansıtmıyor gerçek mutfakta." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,7 olarak açıklanan enflasyon için "Yüzde 127 fatura gelmiş ama enflasyona bakıyorsunuz 48-50 civarında gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Hazine Bakanı Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon Nisan ayında tepe olacak yüzde 50'yi göreceğimizi düşünmüyorum umarım yanılmam" sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu "Yanılmamış doğru, TÜİK onun istediği yanıtı vermiş 50'nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Osman Kavala kararına yönelik açıklamasına cevap olarak konuşan Kılıçdaroğlu "Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, uluslararası sözleşmeleri tanımayız, biz sadece dilediğimiz gibi yönetiriz anlamına geliyor." dedi.

Trabzon'da kendisine 'hain' diyen çocuğun sorulması üzerine "Sevgili evladımızı seviyorum, gözlerinden öpüyorum kimse merak etmesin" dedi.

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