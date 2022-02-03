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Terör örgütü YPG'ye büyük darbe! En az 34 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG'ye büyük darbe! En az 34 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'deki üs bölgelerimize taciz ateşi açan YPG'li teröristlere cezalandırma atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğu belirtildi.

El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid'deki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için cezalandırma atışlarının yapıldığı ve en az 34 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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