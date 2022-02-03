Asgari ücretle birlikte arttı! En az 625 lira ödenecek! Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı yapılması zorunlu

Bir gün bile olsa zorunlu

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek; temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor. Bu işleri yapanların da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması gerekiyor. Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer, ev işinde çalışan, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabilir. Peki, yabancı uyruklu kişiler ev hizmetlerinden 10 günden az çalıştırılabilir mi? Çalıştırılamaz; çalıştırıldığı da tespit edilirse çalıştırana ciddi ceza kesilir.