Asgari ücretle birlikte arttı! En az 625 lira ödenecek! Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı yapılması zorunlu
2022'de asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri de arttı. En az ödenecek prim 625 liraya çıktı. Ayda 10 günden az çalışanlar ile 10 günden fazla çalışanların primleri de değişti.
2022'de asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri de arttı. Bu konuda kafaların karışık olduğunu söyleyen Noyan Doğan yazısında tüm detaylara yer verdi:
Kimileri, ‘haftada bir gün temizlik için birini alıyorum yine de sigorta yaptırmalı mıyım?’ diye soruyor; kimileri de ‘çalışanın tüm primlerini ben mi ödeyeceğim?’ diye merak ediyor. Öncelikle şunu belirteyim, ister bir gün çalışsın, ister 10 gün, isterse de daha fazla; ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı yapılması zorunlu.
Bir gün bile olsa zorunlu
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek; temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor. Bu işleri yapanların da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması gerekiyor. Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer, ev işinde çalışan, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabilir. Peki, yabancı uyruklu kişiler ev hizmetlerinden 10 günden az çalıştırılabilir mi? Çalıştırılamaz; çalıştırıldığı da tespit edilirse çalıştırana ciddi ceza kesilir.
Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer, ev işinde çalışan, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabilir.