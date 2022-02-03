Fatih Altaylı 'ama bu sefer yemez' dedi son iki ayın elektrik faturasını paylaştı

Fatih Altaylı, oturduğu mahalledeki küçük bir kafeye gelen son iki ayın elektrik faturasını paylaşarak "Bazıları “Yalan. Fiyatların arttığı falan yok. Algı yapıyorlar” diyeceklerdir. Ama bu sefer yemez." dedi.

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Kiralarla yarışan elektrik faturaları gündem olmaya devam ediyor. Cep yakan faturalar esnafın da konutlarda oturanların da belini büküyor.

Son dönemde elektrik faturalarıyla ilgili yazılar kaleme alan Altaylı, bir kez daha cep yakan konuya "Algı değil fatura" başlıklı yazısında değindi.

Altaylı, mahallesinde ara sıra uğradığı 60 metrekare olduğunu söylediği bir kafe işletmecisinin kendisine gösterdiği elektrik faturalarını paylaştı.

İki gündür, yaşadığı apartmanın girişindeki posta kutusunu açmaya korkar olduğunu yazan Altaylı, "İçinden çıkacak faturayı görmekten korkuyorum." dedi.

"Siz en iyisi dua edin birileri balıkçıya gitsin"

Her yerde faturalardan başka bir şeyin konuşulmadığını iddia eden Altaylı, yazısında şöyle devam etti:

"Bir de otomobiliniz var ise akaryakıttan bahsediyorsunuz. Şimdi ben bunları yazınca hükümeti savunmayı görev edinmiş ya da zaten bunu yapmakla görevli olduğu için medyada yer edinmiş bazıları “Yalan. Fiyatların arttığı falan yok. Algı yapıyorlar” diyeceklerdir.

Ama bu sefer yemez. Siz en iyisi dua edin kar falan yağsın, sel olsun, birileri balıkçıya, kebapçıya falan gitsin. Yoksa gündem fena."