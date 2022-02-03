Arabulucu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Zelenskiy ile görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna temasları başladı. Rusya ile yaşanan gerilimde 'Arabulucu' olma teklifi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı. Bu görüşmenin ardından Türkiye'ye dönecek olan Rus lider Putin'in Türkiye ziyaretinde buluşacak.

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Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğine kadar geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine girmek istemesine tepki göstermiş NATO, Batı ülkeleri ve ABD'den ise Ukrayna'ya destek gelmişti. Yaşanan gerilim ve uzlaşmazlıklar iki ülke tarafından sınır bölgelerine askeri yığınağın yapılmasına neden olmuştu. Batılı ülkeler Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygılarını dile getirmişlerdi. İki ülke arasında Batılı devletlerin yaptığı girişimler sonuçsuz kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olma teklifi sonrası kritik ziyaret bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile başbaşa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti.

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti:

"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmî karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider tokalaşmanın ardından ayaküstü bir süre sohbet etti. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından karşılama kıtasını selamladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Boryspil Havalimanı'nda yöresel çörek palyanitsa ikram edildi.