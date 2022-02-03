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Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek

Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından değerlendirme yapan Goldman Sachs, Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi geçeceğini öngördü. 

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Foreks'in aktardığına göre Goldman Sachs analisti Murat Unur yayınladığı bilgilendirme notunda, "Şubat ayında enflasyonun yüzde 50'yi aşmasını ve yılın çok sonuna doğru keskin baz etkisi kendisini gösterene kadar bu oranın üzerinde kalmaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Goldman Sachs analisti, yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56 civarında yatay seyir izlemesini beklediklerini ifade ederken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33 olarak ortaya koydu.

Ocak ayında Türkiye'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,69 yükseldi.

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