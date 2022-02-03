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'Yüz yüze eğitime ara' açıklaması! Bakan Özer: Artan vakalar nedeniyle tüm okullarda...

'Yüz yüze eğitime ara' açıklaması! Bakan Özer: Artan vakalar nedeniyle tüm okullarda...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Özer, "Artan koronavirüs vakaları nedeniyle tüm okularda yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili tartışmalara noktayı koydu. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarıyıl tatilinin uzatılacağı tartışmalarıyla ilgili konuyan Sakan Özer, ikinci yarıyılın zamında başlayacağını ve yüz yüze eğitimen devam edeceğini duyurdu.

Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.

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