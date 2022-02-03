Faik Öztrak'tan enflasyon tepkisi: Hazineye avans verdiler böyle mi düşecek?

Merkez Bankası'nın Hazine'ye aktarılacak pay için açıklama yapması sonrası CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan tepki geldi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısının ardından büyük bölümü Hazine'ye aktarılacak olan 49,3 milyar liralık payın dağıtımına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Merkez Bankası bilançosunda 130 milyar liralık oynama yapıldığını hatırlatan Öztrak "Nisan ayını bekleyemediler, Hazine'ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!" dedi.

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir gecede TCMB Bilançosunu makyajladılar, 70 milyarlık zararı 60 milyar kara çevirdiler. Nisan ayını bekleyemediler, Bugün olağanüstü genel kurul yaptılar. TCMB kasasından Hazine’ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!"