BIST 1.995
DOLAR 13,56
EURO 15,33
ALTIN 784,93
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Faik Öztrak'tan enflasyon tepkisi: Hazineye avans verdiler böyle mi düşecek?

Faik Öztrak'tan enflasyon tepkisi: Hazineye avans verdiler böyle mi düşecek?

Merkez Bankası'nın Hazine'ye aktarılacak pay için açıklama yapması sonrası CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan tepki geldi.

Abone ol

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısının ardından büyük bölümü Hazine'ye aktarılacak olan 49,3 milyar liralık payın dağıtımına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Merkez Bankası bilançosunda 130 milyar liralık oynama yapıldığını hatırlatan Öztrak "Nisan ayını bekleyemediler, Hazine'ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!" dedi.

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir gecede TCMB Bilançosunu makyajladılar, 70 milyarlık zararı 60 milyar kara çevirdiler. Nisan ayını bekleyemediler, Bugün olağanüstü genel kurul yaptılar. TCMB kasasından Hazine’ye 49,3 milyar TL avans verdiler. Enflasyon böyle mi düşecek? Hadi canım sen de!"

ÖNCEKİ HABERLER
Arabulucu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Zelenskiy ile görüşme başladı
Arabulucu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da! Zelenskiy ile görüşme başladı
Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek
Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyon tahmini: Yüzde 50'yi geçecek
Fatih Altaylı 'ama bu sefer yemez' dedi son iki ayın elektrik faturasını paylaştı
Fatih Altaylı 'ama bu sefer yemez' dedi son iki ayın elektrik faturasını paylaştı
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Eşi Ayşe Karamollaoğlu için ajan denmiş
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Eşi Ayşe Karamollaoğlu için ajan denmiş
Erzurum'da engelliler derneği adı altında fuhuş yapan ve yaptıran 26 kişi yakalandı
Erzurum'da engelliler derneği adı altında fuhuş yapan ve yaptıran 26 kişi yakalandı
Antalya’da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyormuş
Antalya’da otobüs esnafı 7 bin TL maaşla eleman bulamıyormuş
Doğal gaz fiyatları yüzde 58 zamlanacak! Ekonomist Atilla Yeşilada söyledi
Doğal gaz fiyatları yüzde 58 zamlanacak! Ekonomist Atilla Yeşilada söyledi
Lise öğrencisiyken Suriye'ye kaçtı 7 yıldır aranıyordu yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Lise öğrencisiyken Suriye'ye kaçtı 7 yıldır aranıyordu yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Yargıtay son noktayı koydu! Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet
Yargıtay son noktayı koydu! Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet
Ocak ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ocak ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu