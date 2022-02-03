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Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı

Galatasaray eski oyuncusu semih Kaya ile anlaştı

Galatasaray, son olarak formasını giydiği ÖK Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray , ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis'ten sonra bir başka eski oyuncusunu daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak formasını giydiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı. 

Semih Kaya ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar anlaşma sağlarken tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde Galatasaray'a imza atarak kampa katılması bekleniyor. 

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