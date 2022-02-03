ABD Başkanı Joe Biden operasyonu duyurdu: DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son dakika açıklamasında DEAŞ'ın sözde yeni lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin dün gece gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. ABD, Türkiye sınırına çok yakın bölgede olan Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilinin Atme köyü yakınlarındaki bir eve, bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada DEAŞ'ın sözde yeni lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin dün gece gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Amerikan askerleri dün gece Türkiye Suriye sınırına özel kuvvetlerle operasyon düzenledi. İdlib'de düzenlenen operasyonda bir eve baskın düzenlendi. ABD lideri Biden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda verdiği emirle ABD askeri güçlerinin terörle mücadele gerçekleştirdiğini ve IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi ortadan kaldırdıklarını duyurdu.

Kadın ve çocuklar da öldürüldü

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi de hayatını kaybetmişti. ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı. AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntüledi.



Operasyonun tanığı kadın anlattı: Çocuklarımı alıp ellerimi bağladılar

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonunun en yakın görgü tanıklarından İdlibli anne, "Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bize bazı kişileri sormaya başladılar. Sorguya aldılar. Çocuklarımı benden alıyorlardı, soru soruyorlardı. Ben de çocuklarımı almasınlar diye ne gelirse öylesine cevap verdim." dedi. AA muhabiri, ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Atme köyü yakınlarındaki bir eve, bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun en yakın görgü tanıklarına ulaştı.