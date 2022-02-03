ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü enkaza dönen ev görüntülendi

ABD, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi öldü. AA muhabiri, ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evi görüntüledi.