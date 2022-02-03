ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü enkaza dönen ev görüntülendi
ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
ABD, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi öldü. AA muhabiri, ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evi görüntüledi.
AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "12.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.
ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.
Operasyon gece 1.20 sularında başladı: İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, muhaliflere ait uçak gözlem evinin ABD'ye ait olduğunu belirttiği helikopterden gece saat 01.20 sularında indirme harekatı başlatıldı.